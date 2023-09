Esplode su TikTok il fenomeno delle 'carote abbronzanti', ecco cosa dice la scienza

Se usufruisci dei servizi di intrattenimento offerti da TikTok, ti sarai imbattuto nell’ultima tendenza: la “carrot tan”, traducibile in carota abbronzante. Lo scopo della challenge è quello di ottenere un’abbronzatura naturale, mangiando tre carote al giorno. Cosa ne pensa la scienza di questa teoria?

Le carote contengono una sostanza chiamata beta-carotene, il quale è responsabile dell’iconico colore arancione delle ombrellifere. Inoltre, esso è un precursore della vitamina A, che è essenziale per la vista, l’immunità, la crescita e la riproduzione. Tuttavia, quando il corpo ha ottenuto abbastanza vitamine, il beta-carotene si accumula nel fegato, nel tessuto adiposo e nella pelle.

Ecco perché l’epidermide appare giallo-arancione e questa è una condizione nota alla comunità scientifica con il nome di carotenodermia.

Essa non ha niente a che vedere con l’abbronzatura solare: non protegge dai raggi UV e non conferisce un aspetto tale da definire una persona “abbronzata”. Nondimeno, gli esperti affermano che, per andare incontro a questa condizione, bisognerebbe mangiare almeno dieci carote al giorno, per diverse settimane. Ovviamente, una dieta di questo tipo è ciò che c’è di più lontano dall’idea di una dieta equilibrata.

Il beta-carotene non è tossico, ma può aumentare il rischio di comparsa di gravi patologie, come cancro ai polmoni. Il Cancer Council sconsiglia di assumere più di 20 mg al giorno di beta-carotene in pillole, soprattutto se si fuma.