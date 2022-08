Il nuovo Esplora File di Windows 11 è in ritardo: non arriverà con Windows 11 22H2

Windows 11 2H22 uscirà a settembre, ormai è ufficiale. Sono in molti ad attendere l'uscita del nuovo aggiornamento del sistema operativo di Microsoft, se non altro perché esso dovrebbe portare con sé diversi miglioramenti per la taskbar. Invece, sembra proprio che per ricevere le schede su Esplora File dovremo attendere un po' più a lungo.

Il nuovo Esplora File di Windows 11, che finalmente integra un'interfaccia utente a più schede, è ormai in fase di testing da un paio di mesi, dal momento che è stato rilasciato per gli iscritti al programma Insider nel mese di giugno. Tuttavia, la stessa Microsoft ha confermato che la feature non sarebbe arrivata su Windows 11 22H2, ma solo con un aggiornamento successivo.

Con la revisione dei cicli di sviluppo di Windows da parte del colosso di Redmond, tuttavia, molti fan hanno iniziato a temere che il nuovo Esplora File sarebbe slittato a Windows 12, in arrivo addirittura nel corso del 2024. Fortunatamente, un report di Windows Latest conferma oggi che invece la feature sarà lanciata con un aggiornamento separato da Windows 11 22H2 (o Windows 11 Sun Valley 2) in arrivo nel corso dell'autunno.

In particolare, la funzione dovrebbe ricevere un rollout tra ottobre e novembre, dopo diversi mesi di testing sui canali riservati agli utenti Insider. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che, sempre stando al report, la feature sarebbe stata affetta da una serie di bug e glitch che ne avrebbero reso impossibile un rilascio entro il mese di settembre.

La questione diventa però più complessa se ricordiamo che la versione RTM di Windows 11 22H2 è già stata rilasciata ai produttori di desktop e laptop terze parti, e che quella versione includeva già il nuovo Esplora File. È dunque possibile che alcuni nuovi PC in uscita nei prossimi mesi contengano già la revisione di Esplora File, ma anche che dovranno convivere con i suoi glitch fino a ottobre o novembre.