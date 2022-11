Esplora la Grande Piramide di Giza con questo tour in 3D

Hai mai sognato di esplorare la Grande Piramide di Giza come un novello Indiana Jones? Adesso è possibile farlo grazie al lavoro di un team di ricercatori, che ha messo a disposizione per tutti un tour in 3D per visionare l'interno della tomba.

L'interno della piramide, nota anche come Piramide di Khufu, è stato fotografato personalmente dai ricercatori per creare il tour delle tre camere interne (potrete esplorare voi stessi cliccando qui). L'esplorazione inizia entrando attraverso un tunnel che si ritiene sia stato creato dai alcuni ladri nell'820 dopo Cristo.

All'interno della simulazione è possibile osservare la camera del re in cima alla piramide, la camera della regina nel mezzo e una camera sotterranea che ha uno scopo ancora oggi sconosciuto. Fu Cheope - sovrano egizio della IV dinastia - ad iniziare la costruzione della tomba, ora la più antica delle sette meraviglie del mondo, intorno al 2550 avanti Cristo.

La struttura utilizzava circa 2,3 milioni di blocchi di pietra, del peso medio di 2,5-15 tonnellate ciascuno e, contrariamente a quello che si pensa, non furono gli schiavi a costruire le piramidi, ma lavoratori regolarmente pagati e ben trattati.

A proposito, sapete che recentemente è stata effettuata una scoperta sensazionale vicino la tomba di Tutankhamon?