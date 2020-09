Esplorare l'infernale Venere? Questa missione ci dice come fare!

Le temperature di Venere arrivano a circa 464 °C e anche i veicoli spaziali più corazzati sembrano "sciogliersi" con la calura infernale del pianeta. Si deve utilizzare la testa, non la forza bruta, per questo motivo gli scienziati hanno ideato la missione Calypso Venus Scout: una sonda posta a 32 chilometri sotto un pallone aereostatico.

I motivi per cui gli esperti vogliono tornare sul "gemello della Terra" sono molteplici, sopratutto perché nessun lander ha raggiunto la superficie venusiana da Venera 14 (una missione della Russia) nel 1982. Fare quello che facciamo su Marte per adesso è impossibile, poiché anche quasi 40 anni dopo l'ultima missione, non abbiamo la tecnologia per costruire una sonda a lungo termine per studiare la superficie del mondo.

La missione Calypso Venus Scout non è in considerazione dalla NASA in questo momento, però l'autore del documento cerca di capire un modo per studiare il pianeta in futuro. In poche parole: la superficie di Venere è troppo calda, ma le missioni orbitali che cercano di studiare la superficie sono ostacolate da chilometri di strati di nubi spesse e nebbiose, rendendo incredibilmente difficili misurazioni precise. A 32 chilometri sopra le nuvole, potremmo vedere facilmente il terreno con un temperatura relativamente mite di 130 gradi Celsius.

A questa altezza, la temperatura e la pressione non richiedono alcuna nuova tecnologia e i pannelli solari possono fornire ampia potenza alla sonda. L'obiettivo è osservare in lunghezze d'onda visibili e infrarosse la superficie. Con questo possibile metodo potremmo conoscere il "gemello della Terra", un mondo che un tempo era - molto probabilmente - molto simile al nostro.