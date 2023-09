L'esplorazione spaziale come su Starfield sarà mai possibile nel mondo reale?

Starfield (qui la recensione di Starfield), il nuovo titolo sviluppato da Bethesda Game Studios, è più di un semplice gioco; è un riflesso della nostra crescente fascinazione per l'esplorazione spaziale, un'ossessione che ha raggiunto nuovi picchi con l'ascesa di programmi spaziali nazionali e organizzazioni private.

Il gioco promette di essere un'avventura spaziale che cattura lo spirito dell'esplorazione, sebbene con alcune licenze artistiche come la gravità artificiale e i viaggi più veloci della luce. C'è grande rispetto da parte degli sviluppatori anche per alcune nozioni scientifiche: ad esempio l'uso di armi balistiche in ambienti a gravità zero spingerà i giocatori all'indietro, seguendo le leggi della fisica newtoniana.

Per quanto riguarda l'esplorazione spaziale vista nel gioco: sarà mai così? Dipende! Starfield è ambientato nel 24secolo, circa 350 anni da oggi. Qui, all'interno di questo universo videoludico, l'umanità ha già trovato il modo di andare più veloce della luce, utilizzando quello che sembra essere un motore a curvatura (che, comunque, secondo alcuni scienziati è possibile).

L'invenzione di uno strumento del genere potrebbe essere fattibile - visto che l'umanità fino a 100 anni fa andava a cavallo - ma è difficile a dirlo, soprattutto perché si dovrebbe scoprire e utilizzare una sorta di materia esotica che possa, appunto, piegare le brame del cosmo e permettere di superare la velocità alla luce (e nel titolo Bethesda questo espediente è dato dal "motore gravitazionale" o "gravimotore").

Insomma, per adesso l'esplorazione spaziale che intendiamo prevede solo il Sistema Solare, ma mai dire mai.