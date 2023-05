Esplosione 100 volte il nostro Sistema Solare avviene nello spazio senza spiegazione

Più di tre anni fa gli scienziati hanno osservato un'improvvisa esplosione 100 volte più grande del nostro Sistema Solare avvenuta nello spazio, ma solo recentemente quello che hanno visto è stato dibattuto. Quella che pensavano fosse la spiegazione più probabile, si è rivelata infruttuosa e adesso non hanno idea di cosa sia.

Chiamata AT2021lwx, questo non è il lampo più luminoso mai osservato nell'universo (il record appartiene al BOAT - per Brightest Of All Time), ma questa è l'esplosione "più grande" perché negli ultimi tre anni ha rilasciato molta più energia di quella prodotta dal breve lampo da record citato pocanzi.

Fortunatamente per noi, analizzando diverse lunghezze d'onda della luce gli astronomi hanno scoperto che l'esplosione si trovava a circa otto miliardi di anni luce di distanza. Molto più lontano della maggior parte dei lampi di luce nel cielo che si osservano solitamente, il che significa che l'esplosione dietro deve essere molto più grande.

Le soluzioni sono state molteplici, ma difficilmente sono state accettate. C'è chi affermava che AT2021lwx fosse una stella esplosa, ma il lampo è stato 10 volte più luminoso di qualsiasi "supernova" vista in precedenza, e chi diceva fosse una stella fatta a pezzi mentre veniva risucchiata in un buco nero supermassiccio.

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, gli scienziati affermano si tratti di una nuvola di gas, circa 5.000 volte più grande del Sole, che viene lentamente consumata da un buco nero supermassiccio.