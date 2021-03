L'esplosione di Beirut ha creato un'onda d'urto simile a quella di un'eruzione vulcanica

Vi ricordate dell'esplosione di Beirut avvenuta qualche mese fa? Causata da 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio. Il boato dell'esplosione è stato talmente immenso che è stato udito fino alla capitale di Cipro, lontana dal punto dello scoppio da più di 240 chilometri. Ma non solo: un nuovo studio ha esaminato l'esplosione.

Lo scoppio sembra aver rivaleggiato con gli effetti osservati in precedenza durante alcune eruzioni vulcaniche, secondo quanto viene riportato in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports. L'onda d'urto dell'esplosione, infatti, sembra essere arrivata perfino nello strato esterno dell'atmosfera, la ionosfera.

I cambiamenti nella ionosfera (che si estende da 48 a 965 chilometri) possono essere misurati in un modo davvero molto interessante, poiché influenzano i segnali GPS. I piccoli cambiamenti, infatti, sono solitamente presi in considerazione dai ricevitori e trasmettitori GPS, ma per eventi insoliti, questi segnali possono essere utilizzati come un modo per studiare questo luogo.

Per farvi capire, l'esplosione a Beirut ha generato un'onda attraverso la ionosfera che aveva una magnitudine maggiore di quella creata dall'eruzione del vulcano Asama in Giappone nel 2004. "Abbiamo scoperto che l'esplosione ha generato un'onda che ha viaggiato nella ionosfera in direzione sud a una velocità di circa 0,8 chilometri al secondo", afferma in una dichiarazione il coautore dello studio Kosuke Heki, dell'Università di Hokkaido.