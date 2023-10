Un'esplosione cosmica ultra veloce ha messo in discussione i nostri modelli

Un team di astrofisici ha recentemente osservato un’incredibile esplosione di luce cosmica proveniente da una galassia estremamente lontana. L’evento, un raro Fast Radio Burst, ha però lasciato gli scienziati perplessi poiché presenta caratteristiche decisamente inaspettate.

Sembra infatti che questo FRB, battezzato 20220610A, sia terribilmente distante. Si stima che la sua luce abbia viaggiato nello spazio interstellare per circa 8 miliardi di anni, un periodo pari alla metà della vita dell’Universo stesso.

Inoltre, 20220610A è incredibilmente potente: la sua luminosità è circa 3,5 volte più alta di qualunque altro FRB osservato finora. Una caratteristica che mette in crisi ciò che pensavamo di sapere su questi rarissimi eventi cosmici.

Si ritiene infatti che i FRB siano dovuti a spettacolari brillamenti stellari originati dalle stelle di neutroni o forse dalle magnetar, oggetti compatti che hanno campi magnetici molto intensi. Sebbene si tratti di fenomeni estremamente violenti, 20220610A è comunque troppo luminoso per essere causato da questo tipo di esplosioni.

Ma le stranezze non finiscono qui. Sembra infatti che la luce di 20220610A non rispetti una legge nota come relazione di Macquart, usata dagli astrofisici per misurare la massa della materia barionica intergalattica. Tuttavia, gli autori dello studio ritengono che questa particolarità sia da attribuire a una tempesta cosmica di plasma che si è scatenata nella regione di spazio che ci separa dalla sorgente di 20220610A.

Il primo FRB della storia è stato osservato nel 2007 e, da allora, ne abbiamo visti soltanto una decina. Essendo fenomeni molto rari, ogni volta che ne rileviamo uno impariamo cose nuove e mettiamo in discussione le nostre vecchie conoscenze. Con ogni nuovo FRB che si aggiunge al catalogo, ci avviciniamo sempre di più alla comprensione di ciò che rappresentano questi misteri cosmici.