L'esplosione più luminosa dell'universo è creata da un evento molto inaspettato

Le esplosioni più brevi e luminose dell'universo potrebbero essere innescate quando sfortunati asteroidi si scontrano con stelle collassate, secondo una nuova ricerca. Gli astronomi, infatti, sono rimasti perplessi per anni da un tipo di esplosione estremamente potente conosciuta come "fast radio burst" (FRB).

Questi lampi avvengono in modo casuale in tutto il cielo, durano solo pochi millisecondi e rappresentano alcune delle esplosioni più potenti dell'universo.

Nel 2020, gli addetti ai lavori hanno scoperto un FRB nella nostra galassia. Le osservazioni successive hanno localizzato la fonte: un magnetar, un tipo speciale di stella di neutroni (un residuo ultra denso di una stella gigantesca esplosa), che possiede i campi magnetici più forti dell'universo, quadrilioni di volte più forti di quelli della Terra.

Poco prima che apparisse l'FRB, gli astronomi hanno visto una sorta di "glitch", ovvero un cambiamento improvviso della sua velocità di rotazione. Questo naturalmente rilascia una quantità enorme di energia che potrebbe potenzialmente alimentare un fast radio burst, per l'appunto.

Gli scienziati non sono ancora riusciti a capire il meccanismo preciso dietro il fenomeno, sebbene siano state proposte diverse idee. In un articolo pubblicato il 25 maggio sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, un team di ricercatori ha suggerito uno scenario sorprendente: pensano che quando un magnetar rilascia un FRB, stiamo vedendo in realtà lo scontro di un asteroide contro la stella morta.

Poiché gli asteroidi sono ricchi di ferro, hanno molte cariche elettriche. L'interazione delle cariche elettriche che si muovono ad alta velocità attraverso questi campi magnetici incredibilmente forti porta alla formazione di radiazioni: proprio il lampo radio veloce. Ovviamente, questa è solo una possibile spiegazione per un tipo di FRB e ce ne possono essere molte altre (proprio per questo gli astronomi sono in difficoltà).