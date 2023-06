L'esplosione più luminosa mai vista nello spazio ha finalmente una spiegazione

Scoperto nell'Ottobre 2022, il lampo di raggi gamma noto come GRB 221009A è stato l'evento più luminoso mai registrato nello spazio. La sua potenza è stata tale da garantirgli il soprannome BOAT (Brightest of All Time), e ora un nuovo studio potrebbe aver rivelato il motivo di questa insolita luminosità.

Ad una distanza di 2,4 miliardi di anni luce dalla Terra, questo evento cosmico da record ha rilasciato un enorme quantità di energia, riuscendo persino ad alterare brevemente l'atmosfera terrestre.

L'esplosione ha inoltre saturato completamente i sensori di raggi gamma degli astronomi, al punto che ci sono voluti mesi per determinarne l'effettiva luminosità.

Ma come mai GRB 221009A è stato così eccezionale? Come per altri lampi gamma, questo è il risultato della nascita di un buco nero; quando ciò avviene, un getto di materia viene espulso dall'oggetto, causando un riverbero luminoso. Tuttavia gli astronomi hanno avuto difficoltà ad individuare i limiti di questo getto.

"La lenta dissolvenza del riverbero non è caratteristica di un getto di gas stretto, e saperlo ci ha fatto sospettare di un'altra ragione che spiegasse l'intensità dell'esplosione," ha affermato il Dott. Hendrik Van Eerten. "Il nostro lavoro mostra chiaramente che il GRB ha una struttura unica, le cui osservazioni rivelano un getto stretto incorporato dentro un flusso di gas più ampio."

Questa spiegazione lascia però ancora molte domande in sospeso sul perché i lampi gamma si comportino in maniera così diversa. Gli studiosi propongono ora di cercare dei fenomeni simili, per poterli comprendere più a fondo.

"Crediamo che questa sia un'opportunità che capita ogni mille anni per affrontare le domande fondamentali riguardo a queste esplosioni, dalla formazione dei buchi neri alla materia oscura," ha infine concluso il Dott. Brendan O’Connor.