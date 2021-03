L'esplosione mancata della supergigante rossa Betelgeuse: cos'è successo davvero?

Un paio di tempo fa vi abbiamo raccontato dell'abbassamento di luminosità della stella supergigante rossa Betelgeuse, talmente tanto che gli esperti avevano previsto - almeno inizialmente - il suo scoppio. Bene, dopo un po' l'astro è tornato alla normalità e, infine, il "pericolo" (non per noi, si intende) è stato scongiurato.

La luminosità di Betelgeuse varia anche in circostanze normali. I suoi strati esterni sono formati da gas caldo e plasma; quando il materiale caldo sale in superficie, la stella si illumina... quando il materiale cade verso il nucleo, invece, la stella si attenua. Tutto questo si verifica all'incirca ogni 400 giorni in un ciclo regolare (che dura 6 anni).

Poiché Betelgeuse è così massiccia e brucia il suo carburante così rapidamente (se si trovasse al centro del Sistema Solare arriverebbe fino a Giove), è già nella fase finale della vita di una supergigante rossa. Un giorno, in un futuro non troppo lontano, la stella non sarà in grado di sostenere il proprio peso: collasserà su se stessa e diventerà una supernova.

A causare l'abbassamento luminoso del corpo celeste, invece, è stata una nuvola di polvere che si è messa in mezzo tra noi e la stella, dandoci l'impressione della sua "fine"... almeno era questo quello che si credeva! Un gruppo di esperti ha un'altra teoria: oltre ai cicli di circa sei anni e 400 giorni, Betelgeuse potrebbe avere un terzo ciclo più piccolo di circa 187 giorni. Alla fine del 2019, molto probabilmente tutti e tre i cicli potrebbero aver raggiunto il loro livello di luminosità più basso allo stesso tempo.

Adesso l'obiettivo degli astronomi è quello di ottenere più dati dalla supergigante rossa, ma purtroppo la pandemia da COVID-19 sembra essersi messa in mezzo alla ricerca; che è stata rallentata di moltissimo. Insomma, non ci resta, purtroppo, che aspettare. Tanto la stella per adesso si trova lì... e ci sarà per molto tempo.