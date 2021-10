L'esplosione di questa meteora ha lasciato perplessa la NASA: ecco perché

Meteor Watch è una rete di telecamere finanziate dalla NASA per osservare le meteore che passano dal nostro pianeta. La rete è attualmente composta da 17 telecamere ed è in continua crescita. Recentemente, esattamente venerdì scorso, è stata osservata una meteora, comunemente chiamata anche "palla di fuoco", dividersi (forse) in 5 pezzi.

La pietra cosmica è stata notata sulla costa della Carolina del Nord, diventando visibile intorno alle 19:40. Dopo aver percorso circa 41,8 chilometri nell'atmosfera - mentre sfrecciava all'incredibile velocità di 51.000 chilometri all'ora - la meteora si è disintegrata dividendosi in cinque pezzi più piccoli... almeno così sembra.

Dai video a disposizione, infatti, non è chiaro se la cometa si sia divisa in cinque altri pezzi, o se più palle di fuoco abbiano attraversato l'alta atmosfera. Comunque sia, si tratta di uno spettacolo sicuramente unico. Le traiettorie delle palle di fuoco rimangono ambigue e questa è la prima volta che un evento simile genera così tanta "confusione" tra gli esperti.

"C'è più della solita quantità di incertezza nella soluzione della traiettoria a causa del fatto che tutti gli osservatori si trovano a ovest della palla di fuoco", si legge nel post della NASA. Potrebbe non sembrare, ma ogni giorno nell'atmosfera terrestre possono essere viste diverse migliaia di meteore di grandezza simile. Di notte, invece, le meteore possono illuminare il cielo notturno.

"La stragrande maggioranza di questi eventi, tuttavia, si verifica negli oceani e nelle regioni disabitate, e molti sono mascherati dalla luce del giorno", si può leggere sul sito ufficiale dell'American Meteor Society. Ecco, infatti, come appare il passaggio di un meteora di giorno.