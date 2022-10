L'esplosione del Monte Fato e la creazione di Mordor sono plausibili? Risponde la scienza

Nella serie fantasy "Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere", ci viene mostrato come, deviando un fiume sotterraneo nel labirinto di tunnel creato dagli orchi, avvenga "l'innesco" del Monte Fato, fino ad allora dormiente, trasformando il paesaggio circostante nelle desolate terre di Mordor. Ma, nella realtà, è possibile un evento simile?

Le eruzioni vulcaniche esplosive possono essere effettivamente "progettate"? Iniziamo col precisare che i vulcani quando eruttano espellono roccia fusa, chiamata magma, a temperature comprese tra 700 e 1.300 °C. Questi eventi possono poi essere classificati come effusivi, formando colate laviche, o esplosivi, espellendo nell'atmosfera grandi frammenti di magma e roccia, cenere e gas.

Il Monte Fato, o Orodruin, viene rappresentato proprio mentre esegue, in modo alquanto spettacolare, un evento eruttivo esplosivo. Ed in effetti, esistono casi in natura in cui alcune eruzioni esplosive, chiamate eruzioni esplosive idrovulcaniche, si verificano quando il magma viene a contatto con dell'acqua esterna, come da fonti sotterranee, oceani, laghi, fiumi e ghiacciai, generando vapore.

L'energia termica del magma si trasforma quindi in energia meccanica esplosiva, mentre il vapore si espande in un processo chiamato detonazione termica. Sono state osservate diverse eruzioni di questo particolare tipo, come quella del vulcano Surtsey del 1963-1964 in Islanda, o del Whakaari White Island nel 2019, in Nuova Zelanda, o quella estremamente potente del Hunga Tonga Ha'apai del 2022 a Tonga.

Quindi, appurato come in natura sia plausibile un evento eruttivo simile a quello accorso al Monte Fato, è dunque anche possibile "programmarlo"?

Fortunatamente, innescare "artificialmente" un'eruzione esplosiva idrovulcanica è estremamente difficile. Ottenere abbastanza acqua nel serbatoio di magma di vulcani dormienti (o attivi), oltretutto a molti chilometri sotto la superficie terrestre, è praticamente impossibile poiché vi è solo roccia densa ed altamente compressa, di certo non ci sono tunnel simili a quelli sotto il Monte Fato.

Inoltre, avremmo bisogno di spostare una enorme quantità di magma da un serbatoio in profondità all'interno della crosta terrestre fino alla superficie, generando un'enorme rete di fratture profonde diversi chilometri. Una cosa quasi impossibile, anche usando esplosioni nucleari.

Ma se, alla fine, riuscissimo nel nostro folle intento "eruttivo", tale evento potrebbe davvero cambiare radicalmente l'ambiente circostante, creando una "Mordor" reale?

Ebbene sì, è plausibile, ma l'evento dovrebbe essere talmente potente da interessare anche l'intero pianeta. Il clima globale è fortemente influenzato dai gas vulcanici e dalle ceneri fini rilasciate nella stratosfera durante le eruzioni su larga scala. La formazione infatti di gocce di acido solforico, creerebbe una foschia capace di riflettere la radiazione solare in entrata, con il conseguente raffreddamento atmosferico.



Ma chi vorrebbe mai innescare un evento simile?

A proposito di vulcani, per ora godiamoci le affascinanti immagini dello Stromboli, sicuramente un'eruzione meno preoccupante di quella del Monte Fato.