Le esplosione più potenti del cosmo, i lampi di raggi gamma, sono ancora più estreme

I lampi di raggi gamma sono i fenomeni più potenti che possiamo trovare all'interno dell'Universo. Eventi esplosivi in grado di scatenare una potenza indescrivibile; quest'ultimi, secondo un nuovo studio, sono ancora più estremi e potenti di quanto descritto in precedenza.

Per capire la potenza di questi lampi, basti pensare che una singola esplosione di raggi gamma emette la stessa energia che il Sole produce durante tutta la sua intera e longeva vita di 10 miliardi di anni. Come si creano questi eventi? Attraverso la morte di stelle giganti o di fusioni di stelle di neutroni o buchi neri.

Un fenomeno circa "100 miliardi di volte più energico della luce ottica a cui i nostri occhi sono sensibili, o 100 milioni di volte più potente dei raggi X, quelli usati quando otteniamo una radiografia delle nostre ossa", afferma Edna Ruiz Velasco del Max Planck Institute for Nuclear Physics a Space.com, coautrice di uno dei tre studi sui lampi di raggi gamma pubblicati sulla famosissima rivista Nature.

Recentemente, i ricercatori hanno rilevato una luce ad altissima energia dalle esplosioni di raggi gamma. Gli scienziati hanno analizzato due lampi rilevati dal Fermi Gamma-ray Space Telescope e dallo Swift Gamma Ray Burst Explorer, entrambi strumenti della NASA. Uno scoppio, noto come GRB 180720B, è stato visto a luglio 2018 a circa 7 miliardi di anni luce dalla Terra. Mentre l'altro, GRB 190114C, è stato avvistato a gennaio 2019 a circa 4.5 miliardi di anni luce di distanza. Ambedue i raggi, avevano potenze comprese tra i 200 e i mille miliardi di elettronvolt.

I ricercatori che hanno effettuato questi rilevamenti suggeriscono che fino ad oggi gli scienziati potrebbero non aver visto la metà dell'energia emessa da questi lampi. Gli addetti ai lavori - che adesso sanno cosa cercare - continueranno a scrutare il cosmo per avvistare questi fenomeni estremi. Tali dati aiuteranno gli scienziati a comprendere meglio "la fisica delle esplosioni di raggi gamma e le loro interazioni con l'ambiente circostante", afferma in conclusione Razmik Mirzoyan, coautore di due nuovi documenti.