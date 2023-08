Esplosione del Sole ha colpito la Terra, la Luna e Marte contemporaneamente

Il 28 ottobre 2021, il nostro Sole ha rilasciato una massiccia eiezione di massa coronale, una vasta ondata di plasma e particelle cariche elettricamente, che si è diffusa in tutto il sistema solare. Ciò che rende questo evento straordinario è che, per la prima volta, è stato rilevato contemporaneamente sulla Terra, sulla Luna e su Marte.

Queste misurazioni offrono una visione unica dell'effetto delle radiazioni cosmiche provenienti dallo stesso evento, offrendo una panoramica speciale indipendentemente dal punto di osservazione (nulla, però, rispetto a questo fenomeno che ha creato l'energia del Sole in 10 miliardi di anni in pochi secondi).

L'evento in questione è stato un raro "ground level enhancement", ovvero un avvenimento in cui le particelle sono così energetiche da penetrare il campo magnetico terrestre e raggiungere la superficie del nostro pianeta.

Da quando sono iniziati i registri negli anni '40, ne sono stati registrati solo 73. La Luna e Marte, privi di un campo magnetico, sono più esposti a queste radiazioni. L'atmosfera marziana può bloccare le particelle a bassa energia e rallentare quelle ad alta energia, ma ci sono ancora molte incertezze sulle dosi di radiazione abituali che si possono sperimentare su questi corpi celesti.

Per farvi capire, le dosi di radiazione vengono misurate in gray. Una dose di 10 gray potrebbe portare alla morte in due settimane. Durante questo evento, il satellite tedesco Eu:CROPIS ha misurato 10 milligray in orbita attorno alla Terra; intorno alla Luna, il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA ha registrato 31 milligray, mentre sulla superficie di Marte, il rover Curiosity della NASA ha misurato 0,3 milligray.

Questi dati sono fondamentali per comprendere i rischi delle radiazioni per i futuri esploratori umani, soprattutto su Marte poiché, secondo Elon Musk, i primi coloni moriranno ma in modo glorioso.