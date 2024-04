L'esplosione spaziale più grande mai registrata ha rivelato qualcosa di inaspettato

Quasi due anni fa, gli strumenti degli astronomi puntati verso lo spazio cominciarono ad impazzire a causa di un evento fuori dal comune. Si trattava di un esplosione di radiazioni gamma, la più potente mai vista, partita da 2,4 miliardi di anni luce dalla Terra.

L’evento è stato talmente potente da cambiare l’atmosfera terrestre per un breve periodo, e oggi sappiamo che l’origine dell’esplosione fu dovuta probabilmente alla nascita di un buco nero. Le analisi recenti, tuttavia, sembrano indicare che questo fenomeno sia più comune di quanto credevamo.

"Appare piuttosto normale se comparato ad altre supernove associate con esplosioni di raggi gamma (GRB) meno energetici," spiega l’astrofisico Peter Blanchard. "Ti aspetteresti che la stella in grado di generare un GRB di questa portata risulti in una supernova altrettanto energetica, ma non è così. Abbiamo un GRB estremamente luminoso, ma una supernova normale."

Ciò che ha incuriosito di più gli scienziati, però, è la formazione di elementi scaturiti da quest’esplosione. Sappiamo che gli elementi più pesanti dell’Universo si formano solo in eventi estremi, come la collisione tra due stelle di neutroni, ma è possibile che anche una supernova di questo tipo possa generarli?

Per rispondere a questa domanda, gli astronomi hanno dovuto attendere mesi prima che la luminosità si attenuasse. "Il GRB era così luminoso che oscurava qualsiasi firma ottica di supernova nelle prime settimane," specifica Blanchard.

Dopo circa sei mesi, i ricercatori hanno utilizzato il James Webb Space Telescope per osservare la luce all’infrarosso, rivelando che - nonostante la luminosità - l’esplosione della supernova era relativamente normale. In seguito il team ha anche scoperto la mancanza di elementi pesanti, un risultato che non ci aspettavamo.

Le collisioni tra stelle di neutroni, infatti, non bastano a spiegare l’abbondanza di elementi pesanti nel nostro Universo, e gli astronomi dovranno dunque cercare altre potenziali fonti, ma per il momento il mistero rimane.

