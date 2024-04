Un'esplosione nello spazio illuminerà il cielo notturno, ecco quando

Quest'anno, gli appassionati di astronomia avranno l'occasione unica di assistere a un fenomeno celeste di rara bellezza. Tra il cielo di oggi e settembre, a 3.000 anni luce da noi, un'imponente esplosione stellare si manifesterà nella costellazione della Corona Boreale: uno spettacolo luminoso paragonabile a quello della Stella Polare.

Questa coppia di stelle, normalmente invisibile a occhio nudo, si anima di un bagliore straordinario ogni 80 anni circa, quando la danza mortale che le lega scatena una deflagrazione nucleare di vasta portata. La luce generata dall'esplosione viaggia per l'universo fino a far sembrare che una nuova stella sia apparsa nel nostro firmamento per alcuni giorni.

La storia umana ha già avuto il privilegio di osservare questo evento eccezionale, scoperto per la prima volta nel lontano 1866 e poi nuovamente testimoniato nel 1946. Sumner Starrfield, un astronomo dell'Arizona State University, che studia la "Blaze Star", così chiamata per il suo brillare improvviso, attende con impazienza il prossimo "outburst" della novae, lavorando freneticamente alla pubblicazione di un articolo che anticipa le scoperte che gli astronomi faranno una volta che la stella si manifesterà nuovamente.

Il sistema stellare di T Coronae Borealis racchiude due astri in una relazione peculiare: un gigante rosso morente e una nana bianca densissima. La vicinanza tra questi due corpi celesti fa sì che la materia espulsa dal gigante rosso si accumuli sulla superficie della nana bianca. Circa ogni 80 anni, l'accumulo raggiunge una massa critica che innescare una reazione nucleare fuori controllo, risultando in un'esplosione che riscalda l'ambiente fino a 100-200 milioni di gradi Celsius.

Gli astronomi di tutto il mondo, incluso il Telescopio Spaziale James Webb, punteranno i loro strumenti verso questa coppia di stelle non appena inizierà l'esplosione, ma per godere di questa meraviglia celeste non sarà necessario disporre di tecnologia avanzata.

