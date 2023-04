L'esplosione di Starship? SpaceX lo ha fatto per un motivo preciso

Poche ore fa è stato effettuato il primo volo di Starship, la nave spaziale che Elon Musk e SpaceX promettono arriverà prima sulla Luna e poi su Marte. L'astronave dopo il lancio è esplosa (ma non è una cattiva notizia) e adesso la compagnia ha rivelato il motivo di questo "finale con il botto".

La società ha confermato che mentre il veicolo ha raggiunto un apogeo di poco più di 38 chilometri in altezza, successivamente "ha avuto diversi motori spenti durante il test di volo, ha perso quota e ha iniziato a crollare."

In altre parole, SpaceX ha deciso volontariamente di far saltare in aria la propria nave stellare e il booster Super Heavy quattro minuti dopo l'inizio del volo come misura precauzionale perché le cose non stavano andando secondo i piani.

Invece di farla schiantare sul terreno ha scelto la via più veloce possibile.

Nel frattempo la La Federal Aviation Administration ha ufficialmente avviato un'indagine in seguito all'esplosione. "Si è verificata un'anomalia durante la salita e prima della separazione che ha provocato la perdita del veicolo", ha dichiarato la FAA in una nota. "Non sono stati segnalati feriti o danni alla proprietà pubblica."

Questa qui, invece, non è una buona notizia poiché SpaceX dovrà prima passare attraverso la FAA se vuole ottenere una licenza per un altro tentativo di volo. Ricordiamo, infatti, quanto tempo ha impiegato per dare la licenza di volo.