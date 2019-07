Esplosione Stromboli, i social network ci mostrano cos'è successo

Tra una news di tecnologia e l'altra, ci prendiamo questo spazio per mettervi a conoscenza di quanto sta accadendo in merito al vulcano di Stromboli. Ebbene, l'Ingv di Catania ha rilevato una serie di violente esplosioni e colate laviche provenienti dal cratere. Non mancano ovviamente le testimonianze pubblicate sui social network.

In particolare, in alcuni video si può vedere che la caduta di lapilli sta provocando incendi nelle zone antistanti al vulcano e che alcuni turisti si sono lanciati in mare per la paura. Vi ricordiamo che Stromboli è un'isola appartenente all'arcipelago delle Eolie e che il suo vulcano è attivo e fa parte dell'Arco Eoliano.

La Guardia Costiera ha già annunciato di essere pronta a far evacuare le persone che vogliono lasciare l'isola, anche se, stando a quanto riportato anche da TGCom24, non ci sarebbe pericolo imminente. In ogni caso, l'esplosione del vulcano sta incutendo parecchio timore a chi si trova nell'isola di Stromboli, tanto che si segnalano persone barricate in casa e incendi nella zona dei canneti.

In un video postato sui social network, alcune persone affermano che "metà dell'isola di Stromboli non si vede". Questo ovviamente a causa della fitta coltre di fumo che sta ricoprendo le zone vicine al vulcano.

Al momento, stando a quanto riportato anche da LaSicilia, non si segnalano, per fortuna, persone ferite o coinvolte, ma solamente tanta paura.