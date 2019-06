L'esplosione del vulcano di Raikoke vista dallo spazio in una spettacolare foto

Gli astronauti in missione sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno scattato una spettacolare foto del vulcano di Raikoke, nelle Isole Curili che separano la Russia dal Giappone, che dopo l'eruzione del 1924 è tornato nuovamente attivo da circa una settimana.

L'attività eruttiva è cominciata lo scorso 22 Giugno, generando un pennacchio di genere e gas verso il cielo. La vista, come si può vedere nell'immagine presente in calce, è davvero spettacolare e dallo spazio è stata ampiamente visibile in maniera chiara.

Ad impressionare è la parte superiore della colonna di fumo, che si appiattisce in quella che è comunemente conosciuta come la regione dell'ombrello. "Questa è l'area in cui la densità del pennacchio e l'aria circostanze si compensano provocando un appiattimento" si legge in un post pubblicato dall'Earth Observatory della NASA, su cui sono presenti anche altre spettacolari immagini dell'eruzione.

Anche il satellite Copernicus Sentinel dell'Agenzia Spaziale Europea ha scattato una fotografia dell'eruzione inaspettata, che mostrano il pennacchio estendersi sull'oceano. "I meteorologi hanno avvertito gli aerei che volavano sopra l'area di fare attenzione ad eventuali ceneri vulcaniche a seguito dell'eruzione" si legge in un post pubblicato dall'ESA.

Fortunatamente l'isola è disabitata, il che ha scongiurato l'evacuazione dell'area e possibili danni a cose e persone.