Le esplosioni atomiche hanno creato un nuovo materiale chiamato trinitite

L'intenso calore sprigionato dallo scoppio delle armi nucleari ha creato un materiale che gli scienziati hanno chiamato trinitite. Dopo l'esplosione della prima bomba vicino ad Alamogordo, nel polveroso deserto del New Mexico il 16 luglio 1945, gli addetti ai lavori si accorsero di un nuovo elemento mai notato prima.

Quest'ultimo era un materiale vetroso lasciato come residuo. Venne chiamato "trinitite", dal nome in codice della prima esplosione di una bomba atomica, Trinity. Il materiale è costituito da biossido di silicato incorporato con grani di quarzo fuso e feldspato, oltre a una presenza di altri minerali come calcite, orneblenda e augite.

Rinominato anche "vetro di Alamogordo", si è formato da sabbia che si è sciolta dall'incredibile quantità di energia termica emessa dalla bomba. La temperatura di quasi 5.000 °C ha gettato cumuli di sabbia nel cielo, che ha fatto ricadere il materiale in forma liquida. Una volta raggiunto il suolo, si è raffreddato e ha formato questo vetro simile al cristallo.

Poiché la trinitite può essere di colore grigio, verde e rosso, è stato ipotizzato che ogni tonalità sia causata dai diversi materiali della bomba stessa. Materiali simili di vetro fuso possono essere realizzati naturalmente con altre manifestazioni di energia, come meteoriti e fulmini, ma la trinitite è caratterizzata come materiale creato solo da esplosioni di bombe atomiche.

È considerato leggermente radioattivo, anche se non abbastanza da causare preoccupazione da parte degli addetti ai lavori.