Una delle esplosioni più violente del cosmo ha cambiato brevemente l'atmosfera terrestre

Recentemente vi abbiamo parlato della rilevazione di un colossale bagliore di radiazioni estremamente energetiche, nonché una delle esplosioni più violente dell'Universo chiamata GRB221009A. Nonostante sia avvenuta a una distanza di 2,4 miliardi di anni luce da noi, l'evento ha cambiato temporaneamente l'atmosfera superiore della Terra.

La maggior parte di questa energia viene rilasciata nello spettro dei raggi gamma, che non possiamo vedere direttamente se non mediante l'uso di strumenti. "Abbiamo soprannominato questo lampo 'BOAT', o Brightest Of All Time (letteralmente "Più Brillante di Sempre", perché quando si osservano le migliaia di esplosioni che i telescopi a raggi gamma hanno rilevato dagli anni '90, questo si distingue", ha dichiarato Jillian Rastinejad, studentessa laureata della Northwestern University.

La causa dell'evento è ancora sconosciuta, ma attualmente gli astronomi credono che sia stato causato da una stella molto massiccia, dopo essere collassata per formare un buco nero, e che i getti della sua creazione abbiano emesso radiazioni verso la nostra direzione. Questa, inoltre, "è anche un'opportunità irripetibile per affrontare alcune delle domande più fondamentali riguardanti queste esplosioni, dalla formazione di buchi neri ai test di modelli di materia oscura."

Secondo uno studio pubblicato sul server di prestampa ArXiv.org, dal nostro pianeta è stato riportato un rilevamento indiretto di 18 fotoni di Terra electronVolt, quasi il 50% più potente dei fotoni a più alta energia prodotti al CERN (dove attualmente gli acceleratori sono stati messi in pausa) e circa dieci volte i record astronomici precedenti. I nostri strumenti esistenti non possono raccogliere fotoni così potenti, ma quando colpiscono l'atmosfera, piogge di radiazioni a bassa energia riescono a trasmetterli.