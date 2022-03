L'esposizione al piombo potrebbe aver abbassato QI degli americani

Un nuovo studio condotto negli Stati Uniti avrebbe avanzato l’ipotesi dell’influenza profondamente negativa dell’esposizione al piombo sui cittadini, in particolare sulle loro capacità cognitive. Sappiamo bene come l’inquinamento da piombo sia estremamente pericoloso, ma qual è l’impatto sulla mente?

Stando all’analisi condotta presso la Florida State University (FSU), l’utilizzo della benzina con piombo dal 1940 al 1996 avrebbe comportato la riduzione del QI cumulativo della nazione di 824 milioni di punti, che è quasi tre punti a persona. Ciò sarebbe dovuto dall’esposizione a livelli particolarmente elevati di piombo per oltre il 54% degli americani vivi. In tutto si pensa che siano oltre 170 milioni gli adulti che ora corrono un rischio maggiore di malattie neurodegenerative, malattie mentali e problemi cardiovascolari.

L’esposizione è gradualmente diminuita a partire dalla fine degli anni Novanta, eppure le ricadute si sentono ancora oggi nelle generazioni precedenti. L’abbassamento del quoziente intellettivo è solamente uno degli indizi rappresentativi dell’impatto che il piombo, respirato o assorbito in altri modi quando si era più piccoli, ha avuto sulla popolazione.

Come spiegato dagli autori dello studio in questione, “Fornendo stime più complete del numero di persone esposte al piombo nei primi anni di vita, questo studio fa un notevole passo avanti verso la comprensione dell'intera portata del danno arrecato alla popolazione degli Stati Uniti in un dominio specifico: l'abilità cognitiva”.

