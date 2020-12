L'esposizione allo smog aumenta il rischio di avere un arresto cardiaco

Lo smog, detto anche “nebbia nera”, è particolarmente nocivo per la salute dell’uomo, degli animali in quanto irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per il suo essere cancerogeno; è addirittura in grado di corrodere edifici e monumenti! Secondo uno studio recente, però, è tra le cause principali degli arresti cardiaci.

Come mostrato nel paper pubblicato nel giornale Circulation dal team di ricercatori guidato da Ali Malik, “Ci sono state molte prove che dimostrano che gli inquinanti atmosferici causano malattie cardiovascolari. Volevamo affrontare la cosa peggiore che può accadere fuori dall'ospedale, che è semplicemente morire per arresto cardiaco, e come gli inquinanti atmosferici giocano un ruolo in questo. Abbiamo scoperto che nei giorni in cui l'ozono era alto nell'aria ambiente, il rischio di avere un arresto cardiaco extra ospedaliero era più alto”.

Per ottenere questo risultato gli esperti hanno analizzato le registrazioni delle concentrazioni di inquinamento atmosferico nei quartieri di oltre 187.000 persone che hanno subito arresti cardiaci fuori dall'ospedale in 28 stati americani tra il 2013 e il 2018. Hanno confrontato due tipi di inquinamento, ozono e particolato fine, da due settimane prima dell’esame cardiologico di una persona ai livelli del giorno in cui il loro cuore ha smesso improvvisamente di battere. Il risultato è quello spiegato da Malik, che comunque necessita della tradizionale peer review.

A sorpresa, però, non ci sarebbe una associazione particolare tra l’aumento dei livelli di particolato e l’arresto cardiaco: solitamente, infatti, l'inquinamento da particolato fine – ovvero minuscoli frammenti misurati a meno di 2,5 microgrammi che possono essere inalati e sono invisibili ad occhio nudo - viene individuato come il colpevole di tali spiacevoli occasioni, correlando invece inquinanti gassosi come l’ozono a problemi principalmente respiratori. In compenso, Malik ha detto che i livelli di particolato fine potrebbero non essere stati abbastanza alti nel suo studio per mostrare alcuna associazione.

Il dottore Sanjay Rajagopalan, capo del reparto di medicina cardiovascolare presso l'Harrington Heart and Vascular Institute degli ospedali universitari di Cleveland, ha definito queste scoperte particolarmente interessanti proprio perché altri studi precedenti non hanno mostrato questo legame tra ozono e mortalità cardiovascolare: “Fornisce ulteriori prove per suggerire che gli effetti sulla salute continuano al di sotto degli attuali livelli normativi per ozono e (particolato fine). Pertanto, questo studio fornisce ulteriore supporto per ridurre le emissioni di combustibili fossili e passare a fonti di energia pulita”. Egli infine ha aggiunto che alcune popolazioni potrebbero essere più vulnerabili ai livelli di ozono rispetto ad altre, e che la ricerca futura dovrebbe esplorare questo aspetto.

Ridurre le emissioni di combustibili fossili e lavorare per il bene nostro e dell’ambiente è una delle priorità di molti stati americani: se in California il Governatore Gavin Newsom ha firmato un ordine che impegna ogni rivenditore a non cedere più qualsiasi tipo di veicolo che non sia ZEV entro il 2045, nel New Jersey da metà 2021 i cittadini non potranno più usare moltissimi prodotti di plastica e borse di carta.