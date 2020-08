Le espressioni facciali delle statue antiche sono universali per tutte le culture?

Le espressioni facciali e gli sguardi di antiche sculture umane indicano che potrebbero esistere mimiche facciali universali che segnalano le stesse emozioni in tutte le culture. Sarà davvero così? Scopriamo cosa dice un nuovo studio pubblicato il ​​19 agosto sulla rivista Science Advances.

I ricercatori hanno discusso per decenni sul fatto che alcune espressioni facciali si siano evolute per esprimere emozioni specifiche, come felicità, rabbia e disgusto, indipendentemente dalla propria cultura. I precedenti confronti delle espressioni facciali nelle diverse società moderne sono stati complicati dal fatto che le persone di tutto il mondo, compresi i cacciatori-raccoglitori, hanno incontrato in una certa misura gli occidentali e sono state influenzate dalle loro pratiche culturali.

Il nuovo studio aggira questo problema, secondo i ricercatori. Gli esperti hanno identificato per la prima volta 63 antiche sculture americane (provenienti da collezioni dei musei) che ritraggono dei soggetti in otto situazioni diverse: mentre sono tenuti prigionieri, torturati, mentre trasportano un oggetto pesante, abbracciando qualcuno, tenendo in braccio un bambino, mentre si preparano a combattere o mentre giocano a palla e suonano musica. Queste sculture provenivano da società antiche che includevano gli Olmechi e i Maya.

Successivamente, 325 partecipanti hanno visto le immagini del viso di ciascuna scultura senza essere in grado di vedere il resto. Sono state identificate 30 emozioni e 13 stati emotivi più ampi. Le espressioni facciali delle sculture generalmente erano allineate con ciò che i partecipanti si aspettavano di vedere in ogni situazione: le espressioni facciali di dolore e angoscia, infatti, si identificavano tra quelle sculture che rappresentavano le torture.

Questi risultati, quindi, suggeriscono che le espressioni facciali si siano evolute per trasmettere una più ricca varietà di emozioni di quanto gli scienziati abbiano spesso ipotizzato. Ad esempio, un sistema ben noto che classifica sette emozioni di base comunicate dalle stesse espressioni facciali in tutte le culture non include espressioni di dolore e della combinazione di determinazione e tensione.

Tuttavia, i significati emotivi dei volti potrebbero non essere tradotti allo stesso modo attraverso le culture, afferma Maria Gendron, psicologa della Yale University. Ad esempio, i Trobriand della Papua Nuova Guinea percepiscono rabbia e minaccia negli stessi volti con gli occhi spalancati e ansimanti che gli occidentali vedono come espressioni di paura.