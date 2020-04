Le espressioni facciali dei topi possono rivelare tantissimi tipi di emozioni

Con degli strumenti di apprendimento automatico, i ricercatori hanno individuato in modo affidabile le espressioni dei topi. I risultati, pubblicati nella rivista Science, cercano di capire in che modo le varie emozioni (come gioia, rimpianto ed empatia) sopraggiungano in questi animali.

Usare l'apprendimento automatico per rivelare le espressioni dei topi è "una direzione straordinariamente eccitante", afferma Kay Tye, neuroscienziato del Salk Institute for Biological Studies. I risultati "pongono le basi per ciò che mi aspetto sarà un punto di svolta per ricerca neuroscientifica sugli stati emotivi". Gli esperti, infatti, hanno scatenato nei topi esperienze progettate per suscitare emozioni distinte.

Ad esempio, l'assaggio di acqua zuccherata ha suscitato piacere, uno shock alla coda ha provocato loro dolore, l'ingerimento di acqua amara ha creato disgusto e un'iniezione di cloruro di litio ha evocato un malessere nauseabondo. Per ognuna di questa esperienze, delle videocamere ad alta velocità hanno catturato i movimenti sottili nelle orecchie, nei nasi, nei baffi e in altre parti del dei topi.

Tradurre queste sottili espressioni in emozioni non è stato per nulla facile. Per questo motivo i ricercatori si sono affidati alle tecniche di apprendimento automatiche. I metodi sono stati in grado di individuare i movimenti del viso sottili che si creavano con esperienze positive o negative: sulla faccia di un topo che beve acqua dolce, le orecchie si muovono in avanti e si piegano nella parte posteriore verso il corpo, e il naso si sposta verso la bocca; un topo che assaggia l'acqua amara, invece, riporta le orecchie dritte all'indietro e il naso si arriccia leggermente all'indietro.

Anche l'attività delle cellule nervose nel cervello dei topi è cambiata con emozioni distinte. Queste cellule risiedono nella corteccia insulare, un punto noto per essere coinvolto anche nelle emozioni umane.