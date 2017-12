ESPRESSO, il cacciatore di esopianeti, ha compiuto la sua prima osservazione con successo

ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations) installato presso il Very Large Telescope in Cile ha compiuto con successo la suadi un esopianeta. Lo scopo di questa missione è rilevare le piccole oscillazioni di una stella per capire se ci sono pianeti che la attraggono a sé.

Per la prima volta in assoluto è stato possibile sommare la luce catturata dai quattro telescopi del VLT per ricavare l'equivalente di un telescopio di 16 metri. Questo nuovo spettrografo di tipo Echelle di terza generazione è il successore di HARPS, che riusciva ad ottenere una precisione nella misurazione della velocità di 1 metro al secondo. ESPRESSO invece punta a raggiungere qualche centimetro al secondo, grazie alla nuova tecnologia e per il fatto che è stato installato su un telescopio più grande.

Francesco Pepe dell'università di Ginevra in Svizzera ha spiegato l'importanza di ESPRESSO: "questo successo è il risultato di un lavoro di 10 anni di diverse persone. ESPRESSO non è solamente l'evoluzione di HARPS, ma potrà trasformarsi ed avere precisione e risoluzione più alte. A differenza del suo predecessore può sfruttare la potenza catturata da tutti e quattro i telescopi VLT per simulare un telescopio di 16 metri. ESPRESSO sarà insuperabile per almeno una decade, ora sono solo impaziente di trovare il primo pianeta roccioso!"

Il nuovo strumento può rilevare il cambiamento dello spettro di una stella mentre un pianeta orbita attorno ad essa. Questo metodo funziona perché la massa di un pianeta influenza la stella che lo ospita con la sua forza di gravità (anche se di poco), facendola oscillare leggermente. Chiaramente meno un pianeta è massivo e minore sarà questa oscillazione, quindi è necessario uno strumento estremamente preciso per capire se un pianeta roccioso delle dimensioni della terra sta orbitando attorno ad una stella.

Per ora ESPRESSO è riuscito ad ottenere gli stessi dati di HARPS con un tempo di esposizione minore e potrà essere usato per verificare il cambiamento delle costanti fisiche dell'universo nel tempo.

Un altro metodo per rilevare esopianeti riguarda lo studio della luminosità delle stelle e ve ne abbiamo parlato in questo sensazionale annuncio della NASA.