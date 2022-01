Esprimete un desiderio: ecco quando passeranno le Quadrantidi

Nelle notti del 3 e 4 Gennaio gli astronomi (e non) dell'emisfero settentrionale potranno aspettarsi quella che potrebbe essere la migliore pioggia di meteoriti dell'anno. Le Quadrantidi offriranno infatti uno spettacolo meteorico di oltre 50 corpi celesti l'ora, durante il loro apice notturno.

Ma cosa sono queste "stelle cadenti" alla fine? Ecco intanto un approfondimento sulla vera natura dei lampi luminosi delle stelle cadenti che sferzano il cielo.

Innanzitutto sono il risultato di piccole particelle che entrano nell'atmosfera terrestre ad alta velocità, nel caso delle Quadrantidi di solito intorno ai 40 km al secondo. Questi frammenti di detriti si riscaldano a causa dell'attrito con l'aria e vengono poi distrutti, in meno di un secondo, ad altitudini superiori agli 80 km. L'aria incandescente intorno alla meteora si illumina brevemente ed è visibile da terra come una striscia di luce nota come "stella cadente".

Durante tutto l'anno sono visibili da sei a dieci meteore casuali, dette "sporadiche", ogni ora. Nel corso di una "pioggia" invece, la Terra passa attraverso una nuvola di detriti lasciati da comete ed asteroidi, consentendo così a tante altre meteore di essere viste entrare nell'atmosfera. Le Quadrantidi, ad esempio, sono associate all'asteroide vicino alla Terra (196256) 2003 EH 1, che potrebbe essere una cometa estinta vista addirittura dagli astronomi cinesi nel 1490.

Quest'anno il picco di meteore dovrebbe essere alle 20:40 GMT del 3 gennaio, ed il numero di oggetti visibili scenderà poi del 50% già due ore dopo, con gli osservatori del nord Europa che potrebbero avere una posizione privilegiata per godere di uno spettacolo decente per tutta la notte.

Questa volta poi la luna non sarà piena, quindi la sua luce non interferirà con la visione, donando un vero vantaggio nel guardare la pioggia di meteoriti sotto il cielo più buio che mai, magari recandoci il più lontano possibile dalle luci delle città.

A differenza di molti eventi astronomici, gli sciami meteorici sono facili da osservare e non sono necessarie attrezzature speciali. Una pioggia di meteoriti si osserva infatti meglio ad occhio nudo, nella tranquillità di una serata invernale, magari in dolce compagnia. Quindi perché non approfittarne?

Ricordate inoltre come dopo il passaggio della cometa Neowise iniziò una pioggia di stelle cadenti?