Ti esprimi col 'noi' parlando a nome del tuo partner? Ecco cosa significa per la scienza

Molto spesso, quando si comunica a nome di aziende, gruppi o enti istituzionali, ricorriamo (come in questo caso) al plurale maiestatis, ovvero utilizziamo la prima persona plurale per interloquire con un’altra persona. Tuttavia, non sempre lo facciamo in virtù di una rappresentanza collettiva...

Un gruppo di ricercatori della Concordia University, nel Quebec, ha analizzato quando la prima persona plurale subentra nelle conversazioni quotidiane e che tipo di legame ha questo comportamento con il benessere coniugale.

“L’uso del ‘noi’ da parte dei coniugi può evidenziare un’identità condivisa” ha scritto la squadra nel loro articolo. Per giungere a questa conclusione lo studio ha osservato ben 77 coppie eterosessuali le quali sono state scelte in base a precise caratteristiche: dovevano essere conviventi e tutori legali di un bambino di età inferiore ai 7 anni.

Ogni coniuge è stato sottoposto a una serie di domande circa l’esperienza di crescita del proprio figlio, insieme al partner. L’argomento non è stato scelto a caso, infatti prendersi cura dei figli sembrerebbe essere un “fattore di stress condiviso” che va a indebolire o rafforzare, il legame con il compagno o con la compagna. A distanza di un anno da siffatto “interrogatorio”, alle coppie è stato chiesto di completare un altro questionario di valutazione di soddisfazione coniugale, il quale aveva il fine di valutare con quanta frequenza i coniugi ricorressero ai pronomi plurali, rispetto ai singolari.

Con il termine anglofono “we-talk” gli studiosi riconoscono la pratica di esprimersi al plurale con la consapevolezza di avere l’approvazione del proprio partner o che egli sia membro della propria “squadra”. Potremmo associarlo, grossolanamente al nostro plurale maiestatis.

“Questi risultati suggeriscono che l’uso del we-talk può essere associato positivamente alla soddisfazione coniugale del nostro partner e inoltre è predittivo della soddisfazione coniugale nel tempo”, scrivono gli autori. Sì, perché osservando le risposte del primo questionario e quello compilato un anno dopo, gli esperti hanno potuto osservare campioni coniugali più felici del loro rapporto, rispetto a chi riconosceva se stesso come un’entità individuale. Ergo, questo comportamento sembrerebbe essere sintomo di un’armonia di coppia destinata a durare nel tempo.