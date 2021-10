Esselunga batte tutti su iPhone XR: l'offerta supera Unieuro e MediaWorld

In seguito all'inaspettata offerta su FIFA 22 di Esselunga, che un po' di tempo fa ha attirato l'attenzione di non pochi utenti, la nota catena di supermercati torna a concentrarsi sul mondo tech. Questa volta lo sconto è su iPhone XR.

Più precisamente, il succitato smartphone viene venduto, nel suo modello da 64GB di memoria interna, a 399 euro in alcuni negozi Esselunga selezionati. La promozione è iniziata il 21 ottobre 2021 e terminerà il 3 novembre 2021, salvo esaurimento scorte: si tratta dell'iniziativa "Offerta Tech". Potete trovare tutti i dettagli del caso, negozi coinvolti nella promozione compresi, sul portale ufficiale di Esselunga.

In ogni caso, nonostante Esselunga non sia esattamente la prima catena che viene in mente quando si tratta di offerte legate al mondo della tecnologia, in realtà in questo casa la promozione potrebbe fare gola a qualcuno. Per intenderci, approfondendo quanto proposto relativamente al prodotto dai principali store online, abbiamo notato che MediaWorld vende iPhone XR a 619 euro. Inoltre, Unieuro propone lo smartphone a 489 euro. I rivenditori di Amazon Italia? In questo caso il prezzo è pari a 599 euro.

Tirando le somme, capite bene che la proposta di Esselunga non è poi così male. Ricordiamo in ogni caso che iPhone XR non è esattamente lo smartphone più recente approdato sul mercato (è stato annunciato a fine 2018). Tuttavia, a questo prezzo qualcuno potrebbe pensarci.