Esselunga batte MediaWorld, Unieuro e Amazon: offerta su Samsung Galaxy Tab A7

Non è esattamente notizia di tutti i giorni che qualcuno riesca a offrire, relativamente a un prodotto tecnologico, un prezzo inferiore rispetto a quelli proposti da MediaWorld, Unieuro e Amazon Italia. Tuttavia, Esselunga ci è riuscita con un'offerta legata al tablet Samsung Galaxy Tab A7.

Infatti, la nota catena vende il prodotto, nel contesto dell'iniziativa "Offerta Tech" che rimarrà attiva fino al 4 agosto 2021 (salvo esaurimento scorte), a un prezzo pari a 169 euro. Il modello coinvolto dispone di 3GB di RAM, 32GB di memoria interna e supporto al Wi-Fi (non si tratta della variante LTE). Per intenderci, questo tablet viene proposto a 199,99 euro da MediaWorld, 199,99 euro da Unieuro e 172,80 euro da Amazon Italia (tramite rivenditori). In parole povere, il costo proposto da Esselunga è il più basso, perlomeno prendendo in considerazione i principali store online.

In ogni caso, ricordiamo che l'iniziativa promozionale è attiva solamente in alcuni negozi fisici selezionati (trovate la lista completa sul sito Web ufficiale di Esselunga). Non si tratta dunque di uno sconto usufruibile online, ma capite bene che potrebbe comunque trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.

Per il resto, se avete intenzione di approfondire il tablet coinvolto, potete consultare la nostra recensione di Samsung Galaxy Tab A7.