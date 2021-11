Esselunga Black Friday 2021: sconti fino al 50% su iPhone e molto altro

Un ulteriore "concorrente" ha scelto di prendere parte alla "battaglia" relativa agli sconti del Black Friday 2021. Facciamo riferimento a Esselunga. Sì, lo sappiamo: probabilmente non si tratta esattamente della prima catena a cui si pensa per quel che concerne il mondo tech, ma in realtà non mancano sconti fino al 50% su iPhone e molto altro.

Più precisamente, Esselunga ha lanciato l'iniziativa promozionale "Black Days", che rimarrà attiva fino al 27 novembre 2021 (andando dunque oltre al venerdì nero, che ricordiamo sarà il 26 novembre 2021). Quest'ultima mira essenzialmente a tre categorie: "TV e telefonia", "Elettrodomestici e Cura della persona" e "Giocattoli".

Il Black Friday 2021 di Esselunga è in negozio

Esselunga è una nota catena di supermercati, quindi è chiaro che gli sconti siano pensati un po' per tutti e possano risultare interessanti anche per chi non intende acquistare prodotti tech. Tra l'altro, non si tratta di offerte online, bensì di promozioni di cui si può usufruire nei negozi aderenti (certo, esiste il servizio "Esselunga a casa" in alcune zone, ma non è chiaro se sia possibile sfruttare tutte le offerte del caso in quel contesto).

Sconti fino al 50% su iPhone, Android TV e altro

Fatta questa dovuta premessa, tra le principali offerte troviamo iPhone 12 Pro da 128GB a 898 euro (per intenderci, il prodotto da MediaWorld costa 999 euro). Risulta poi interessante notare che ci sono alcuni sconti anche del 50% riservati ai possessori della carta fedeltà Fìdaty Card. In questo contesto, ad esempio, l'Android TV METZ 32MTC6100Z viene proposto ad appena 149,40 euro (al posto di 249 euro, risparmio del 40%), mentre OPPO Band Sport ha ora un costo di 24,95 euro (anziché 49,90 euro, sconto del 50%).

Insomma, a un certo tipo di utente potrebbe interessare dare un'occhiata al portale ufficiale di Esselunga e recarsi in negozio in questi giorni.