Esselunga, la coda per la spesa si fa con un'app: come scaricare ufirst

Uno dei problemi principali di questi giorni sono le code che si vengono a creare per fare la spesa. Infatti, la situazione attuale va inevitabilmente ad allungare i tempi e, di conseguenza, c'è chi si sta adoperando per trovare soluzioni. A tal proposito, Esselunga ha annunciato di aver scelto l'app ufirst per accorciare le code.

Di cosa si tratta

In particolare, stando a quanto riportato da La Stampa e MilanoToday, l'obiettivo è quello di consentire agli italiani di fare la spesa in modo più tranquillo. Infatti, l'applicazione permette di ottenere un numero di accesso e di monitorare lo "scorrimento" della fila da remoto. In questo modo, le persone possono rimanere il più possibile nella propria abitazione e uscire solamente per il tempo strettamente necessario per fare la spesa. Inoltre, c'è la possibilità di utilizzare la geolocalizzazione del proprio dispositivo mobile per comprendere dove si trova il supermercato Esselunga più vicino.

Quali supermercati sono coinvolti

Al momento in cui scriviamo, si tratta di una sperimentazione attiva solamente in alcuni supermercati selezionati. Esselunga sta conducendo i primi test in alcuni negozi in Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto. Insomma, se siete interessati, vi consigliamo di informarvi in merito all'effettiva possibilità di utilizzare l'applicazione ufirst nel vostro supermercato di fiducia.

Matteo Lentini, managing director di ufirst, ha dichiarato: "Alla luce dell'emergenza sanitaria in atto siamo particolarmente orgogliosi di scendere in campo al fianco di una realtà come Esselunga che garantisce l'accesso ai beni di prima necessità, in un momento in cui la corsa alla spesa è frenetica, mettendo la tutela della salute e di quella dei propri dipendenti e clienti al primo posto".

Per la lista dei supermercati coinvolti, vi rimandiamo al sito ufficiale di ufirst.

Come scaricare ufirst

L'applicazione ufficiale scelta da Esselunga, chiamata ufirst, è scaricabile gratuitamente sia tramite il Play Store di Google che attraverso l'App Store di Apple. Ribadiamo che al momento si può utilizzare solamente in alcuni supermercati selezionati.