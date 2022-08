Esselunga lancia l'Offerta Tech su OPPO A54s, Amazon risponde

In passato abbiamo già approfondito su queste pagine offerte in ambito tech lanciate da Esselunga. Generalmente quest'ultima è in grado di superare quanto proposto dalle principali catene online in termini di promozioni, ma questa volta la battaglia degli sconti sullo smartphone OPPO A54s sembra essere più "agguerrita".

Più precisamente, il dispositivo, che ricordiamo dispone di 128GB di memoria interna, è finito al centro dell'iniziativa "Offerta Tech", che Esselunga è solita rinnovare di tanto in tanto. A tal proposito, ricordiamo che quest'ultima è valida solamente nei negozi fisici selezionati, ovvero quelli indicati sul portale ufficiale di Esselunga. Il prezzo a cui viene proposto il prodotto? 169 euro.

Va specificato che l'iniziativa promozionale proseguirà fino alla giornata del 17 agosto 2022, salvo esaurimento scorte. Insomma, avrete a disposizione un buon numero di giorni, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter usufruire dell'offerta relativa allo smartphone OPPO A54s. C'è però da dire che questa volta i principali store online non sono rimasti a guardare.

Infatti, i rivenditori di Amazon Italia hanno fatto scendere il costo del prodotto a 168 euro. Inoltre anche sui portali ufficiali delle più note catene si possono trovare prezzi interessanti, ad esempio i 169,99 euro proposti da MediaWorld o i 174,99 euro proposti da Unieuro. Insomma, sembra trattarsi di un buon periodo in generale per mettere le mani su OPPO A54s.