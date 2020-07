Esselunga, la nuova offerta Tech è su Huawei Y6P: occhio ad Amazon

Esselunga continua a puntare sul mondo tech. Dopo l'offerta di inizio mese relativa a Samsung Galaxy A30s, la nota catena ha lanciato un'interessante promozione relativa allo smartphone Android Huawei Y6P. Lo sconto offerto da Esselunga rende il dispositivo ancora meno costoso, ma bisogna fare attenzione ad Amazon Italia.

Più precisamente, Huawei Y6P viene venduto a 119 euro. Per chi non lo sapesse, le offerte di Esselunga richiedono di recarsi in uno dei punti vendita aderenti (indicati sul sito ufficiale) e sono valide salvo esaurimento scorte. Inoltre, c'è un limite di tempo per usufruire dell'offerta: in questo specifico caso, il periodo promozionale va da oggi 23 luglio 2020 fino al 5 agosto 2020.

In ogni caso, vi ricordiamo che Huawei Y6P non dispone dei servizi Google. Per maggiori dettagli su questo tipo di smartphone, vi rimandiamo alla nostra guida ai dispositivi HMS. Per il resto, il modello coinvolto monta 3GB di RAM e 64GB di memoria interna. Stiamo parlando di uno smartphone arrivato in Italia solamente qualche mese fa, come potete leggere nella notizia di presentazione di Huawei Y6P.

Dando un'occhiata al prezzo offerto dagli altri store principali, abbiamo notato che MediaWorld vende questo modello a 132,99 euro. Unieuro, invece, lo propone a 139,90 euro. Insomma, per quanto riguarda le catene di negozi fisici, Esselunga sembra essere "in vantaggio".

Tuttavia, la "risposta" da parte dei rivenditori di Amazon Italia non si è di certo fatta attendere. Infatti, Huawei Y6P in questo caso viene venduto a 116,80 euro (ovvero 2,20 euro in meno in Esselunga). Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" si gioca ancora una volta sul filo di pochi euro.