Esselunga, offerta tech su Huawei Y6P: superata Unieuro, ma Amazon rilancia

Scaduta la precedente promozione legata a OPPO A72, Esselunga ha rinnovato la sua iniziativa "Offerta Tech" proponendo uno sconto relativo a un altro dispositivo mobile. Infatti, al centro dell'offerta c'è lo smartphone Huawei Y6P.

Più precisamente, quest'ultimo viene proposto a 115 euro, come si può leggere sul sito Web ufficiale di Esselunga. Ricordiamo che questa iniziativa coinvolge unicamente i negozi fisici elencati sul portale ufficiale della nota catena, quindi vi consigliamo di informarvi per bene se siete interessati. Inoltre, la promozione, che è stata lanciata il 25 gennaio 2021, rimarrà attiva, salvo esaurimento scorte, fino al 3 febbraio 2021.

Vi ricordiamo che lo smartphone coinvolto dispone di 3GB di RAM e 64GB di memoria interna. Si tratta in ogni caso di un dispositivo HMS (Huawei Mobile Services), quindi sono assenti i servizi Google. Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Huawei Y6P viene venduto a 138 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Il prodotto rientra inoltre nell'iniziativa che permette di ottenere un ulteriore 5% di sconto extra, quindi aggiungendolo al carrello il prezzo finale diventa 131,10 euro, che rimane sempre più alto di quanto proposto da Esselunga. Per quel che concerne MediaWorld, il prezzo è di 119,99 euro.

Ci hanno invece pensato i rivenditori di Amazon Italia a far scendere ulteriormente il prezzo. Infatti, lo smartphone in questo caso viene proposto a 113 euro (qui Wayback Machine), ovvero 2 euro in meno rispetto alla promozione di Esselunga. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul dispositivo.