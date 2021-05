Esselunga, l'offerta tech che non ti aspetti: smartphone Xiaomi a 99 euro

Probabilmente Esselunga non è esattamente la prima realtà che viene in mente quando si fa riferimento alla vendita di prodotti tecnologici in Italia. Tuttavia, la nota catena di supermercati sta provando a dire la sua in questo settore. In questo contesto, arriva un'offerta relativa a uno smartphone low cost di Xiaomi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, Redmi 9 (4/64GB) viene venduto a 99 euro. La promozione rientra nell'iniziativa "Offerta Tech", partita oggi 13 maggio 2021. Stando a quanto si può leggere sul sito Web ufficiale di Esselunga, sarà possibile usufruire dello sconto fino al prossimo 26 maggio. In ogni caso, lo smartphone viene venduto a questo prezzo in alcuni negozi selezionati (potete consultare la lista completa sul portale di Esselunga).

Ricordiamo che lo smartphone coinvolto punta molto sulla presenza di una batteria da ben 5020 mAh, che mira a garantire un'autonomia di un certo tipo. Non a caso, il prodotto risulta attualmente nelle prime posizioni della classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia. Tuttavia, in questo caso i rivenditori propongono Redmi 9 a 115,49 euro.

In parole povere, l'offerta di Esselunga "batte" quella di Amazon. Tra l'altro, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld vende il prodotto a 139,99 euro. Unieuro, invece, propone lo smartphone a 139 euro con 5% di sconto extra direttamente in carrello (il prezzo finale diventa 132,05 euro).