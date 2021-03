Esselunga, promozione su uno smartphone Xiaomi: prezzo sotto i 100 euro

Esselunga è tornata con le suo offerte tecnologiche. Questa volta, la nota catena ha deciso di concentrarsi sul mondo dei dispositivi mobili, avviando una promozione relativa a uno smartphone Xiaomi low cost.

Più precisamente, il modello Redmi 9AT viene venduto a un prezzo di 99 euro nei negozi selezionati, indicati sul portale ufficiale di Esselunga. Si tratta insomma della più recente iterazione dell'iniziativa "Offerta Tech", che prende il via in determinati periodi promozionali in una lunga lista di store fisici sparsi un po' per tutta Italia. La promozione andrà avanti fino al 17 marzo 2021, salvo esaurimento scorte.

In ogni caso, ricordiamo che Redmi 9AT dispone di 2 GB di RAM e 32GB di memoria interna, nonché di una batteria da 5000 mAh. Si tratta dunque di uno smartphone di fascia bassa, che strizza l'occhio a coloro che sono soliti effettuare solamente le classiche operazioni di base, dall'invio di messaggi WhatsApp all'utilizzo dei social network.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, ci siamo accorti del fatto che i rivenditori di Amazon Italia vendono il dispositivo a 101,90 euro. MediaWorld propone invece Redmi 9AT a un costo pari a 109,99 euro, mentre Unieuro vende il prodotto a 107 euro.