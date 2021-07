Esselunga sconta Realme 7i con batteria da 6000 mAh a 119 euro

Ogni tanto Esselunga si "scatena" per quel che riguarda il mondo della tecnologia. Infatti, la nota catena è solita lanciare, in determinati periodi promozionali, un'iniziativa chiamata "Offerta Tech", che propone sconti "aggressivi" sui più svariati prodotti tecnologici. Questa volta, al centro della promozione c'è lo smartphone Realme 7i.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, come potete vedere sul portale ufficiale di Esselunga, il succitato modello, che dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, viene venduto a un prezzo pari a 119 euro. Non male, considerando anche il fatto che questo dispositivo viene proposto a 149 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro (ci sarebbe un ulteriore sconto del 5% direttamente in carrello, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile). Inoltre, non siamo riusciti a trovare lo smartphone sul portale ufficiale di MediaWorld.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, visto il basso prezzo e la presenza di una batteria da ben 6000 mAh. In ogni caso, la promozione lanciata da Esselunga è attiva unicamente in alcuni negozi selezionati (trovate la lista completa sul portale ufficiale). Inoltre, l'offerta rimarrà disponibile fino al 24 luglio 2021, salvo esaurimento scorte.

Per il resto, potreste voler dare un'occhiata anche a quanto proposto relativamente al prodotto da parte dei rivenditori di Amazon Italia. Infatti, questi ultimi sembrano aver "risposto" a Esselunga, in quanto il prezzo è pari anche in questo caso a 119 euro.