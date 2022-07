Esselunga sconta Xiaomi Redmi Note 10S: prezzo inferiore ad Amazon Italia

Esselunga è una catena non propriamente conosciuta per la tecnologia. Eppure, da tempo l'iniziativa "Offerta Tech" riesce ad attirare un buon numero di appassionati del settore, dato che si punta a proporre costi inferiori rispetto agli altri principali store. Questa volta, è finito al centro di uno sconto lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10S.

Scendendo nel dettaglio, sul portale ufficiale di Esselunga il prezzo indicato per il prodotto è pari a 169 euro. L'iniziativa è partita nella giornata del 7 luglio 2022 e proseguirà fino al 20 luglio 2022, dunque ci sarà ancora parecchio tempo, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter usufruire della promozione. In ogni caso, ricordiamo che si fa riferimento a un'offerta valida solamente nei negozi coinvolti (trovate la lista completa sul sito Web di Esselunga).

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, considerando anche il fatto che il dispositivo, che presenta 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, viene proposto a 174,96 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Non siamo invece riusciti a trovare la variante da 64GB del prodotto né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di MediaWorld.

Da notare, però, il fatto che il modello da 128GB di memoria interna costa 179,90 euro sul portale ufficiale di Xiaomi, dunque potreste voler dare un'occhiata a quel tipo di smartphone. Insomma, sembra trattarsi in linea generale di un periodo interessante per "mettere le mani" sul dispositivo.