Esselunga: sconto del 30% sul monopattino elettrico iBike Air 8,5

Esselunga si conferma la catena che propone più sconti su monopattini elettrici. Quest'oggi segnaliamo che nel volantino "Speciale Multimediale" che può essere sfogliato direttamente attraverso questo indirizzo, è possibile godere di uno sconto del 30% sul monopattino elettrico iBike Air 8,5.

Il prezzo infatti passa dai precedenti 399 Euro di listino a 279,30 Euro, che può essere ribassato ulteriormente qualora doveste avere tutti i requisiti necessari per ottenere il Bonus del Governo. In questo caso il prezzo scenderebbe a 111,72 Euro, in quanto la riduzione del 60% si applica al prezzo già scontato, e sarebbe davvero molto interessante soprattutto se si conta il costo di listino.

A livello tecnico siamo di fronte ad un monopattino caratterizzato dal telaio in alluminio e basato sul motore da 350W Brushless. Il nome riprende anche le dimensioni delle ruote, che sono da 8,5 pollici, mentre per quanto riguarda la potenza è in grado di raggiungere una velocità di 25 chilometri orari, ed offre un'autonomia di 20 chilometri con una singola ricarica. Come peso invece raggiunge i 12,5 chilogrammi ed una portata massima di 125kg. Presente anche un piccolo display a LED ed un sistema frenante con freno a disco posteriore, per garantire la massima sicurezza.

Per le informazioni sulla validità della promozione, consigliamo di consultare lo store locator sul sito.