Esselunga supera Amazon e MediaWorld: Xiaomi Redmi Note 9T in offerta

Esselunga non è probabilmente la prima catena a cui un appassionato di tecnologia pensa quando deve acquistare uno smartphone. Tuttavia, ogni tanto in questi supermercati è possibile trovare qualche "occasione" interessante. Ad esempio, in queste ore sta attirando l'attenzione un'offerta relativa a Xiaomi Redmi Note 9T.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 169 euro da Esselunga in questi giorni. La variante coinvolta è quella che dispone di 128GB di memoria interna, che su Amazon Italia viene proposta a 178 euro tramite rivenditori. In parole povere, la promozione lanciata dalla nota catena offre lo smartphone a un costo più basso rispetto a quello proposto dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'e-commerce di Jeff Bezos.

In ogni caso, lo sconto di Esselunga è accessibile solamente in alcuni negozi fisici selezionati. Infatti, la promozione rientra nella classica iniziativa "Offerta Tech", che ogni tanto propone qualche prodotto tecnologico a prezzo scontato. In questo caso, il periodo promozionale, iniziato ieri 1 luglio 2021, terminerà il 14 luglio 2021 (salvo esaurimento scorte).

Tra l'altro, dando un'occhiata a quanto proposto dai principali store online, abbiamo notato che Redmi Note 9T viene venduto, sempre nel suo modello da 128GB, a un prezzo pari a 229 euro da Unieuro. MediaWorld propone invece il prodotto a 229,99 euro. Insomma, Esselunga ha "superato" un po' tutti questa volta.