Esselunga supera Amazon: che offerta sugli Apple AirPods di terza generazione!

Ormai non è più una sorpresa il fatto che Esselunga lanci anche offerte tech. Infatti, la popolare catena sta cercando di superare gli store online sul prezzo di specifici prodotti, proponendo ogni tanto una promozione di questo tipo. Stavolta nel "mirino" dell'iniziativa Offerta Tech sono finiti gli Apple AirPods di terza generazione.

Più precisamente, questi ultimi vengono ora venduti a un costo di 149 euro nei negozi selezionati. La promozione, iniziata il 17 febbraio 2022, proseguirà fino al 2 marzo 2022 salvo esaurimento scorte: per tutti i dettagli del caso relativamente a dove è possibile procedere con l'acquisto, potete fare riferimento al portale ufficiale di Esselunga.

In ogni caso, risulta interessante notare il fatto che, al momento in cui scriviamo, Amazon propone il prodotto a 179 euro. Lo stesso fa Unieuro, dato che anche in questo caso il prezzo degli auricolari è proprio di 179 euro. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: persino MediaWorld propone gli AirPods di terza generazione a 179,99 euro. Il prezzo messo in evidenza sul sito Web ufficiale di Apple? 199 euro. Insomma, Esselunga ha superato essenzialmente tutti.

Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per una certa tipologia di utente, anche se ribadiamo che è necessario recarsi in store fisici Esselunga selezionati per usufruire della promozione, nonché che quest'ultima sarà disponibile salvo esaurimento scorte.