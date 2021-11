Esselunga supera il Black Friday: ecco il volantino di Natale con iPhone 13 mini

Dopo aver trattato gli sconti tech del Cyber Monday, giornata che di fatto conclude il periodo del Black Friday, è già arrivato il momento di guardare alle festività. Infatti, Esselunga ha lanciato il volantino di Natale.

Il volantino Speciale Multimediale di Esselunga conclude il Black Friday e va oltre il Natale

Sì, avete capito bene: la nota catena ha deciso di "mettere alle spalle" il venerdì nero (anche se ovviamente le offerte di Esselunga per il Black Friday non sono mancate) e attivare sin da subito le promozioni che andranno oltre la giornata di Babbo Natale. Più precisamente, il volantino "Speciale Multimediale" è partito il 29 novembre 2021 e proseguirà fino al 31 dicembre 2021. Insomma, conosciamo già il volantino che accompagnerà i clienti di Esselunga fino a fine anno.

In questo contesto, tra le promozioni che vengono messe in evidenza in prima pagina troviamo iPhone 13 mini da 256GB a 898 euro (per intenderci, il prezzo sul portale ufficiale di Apple è di 959 euro). Tra l'altro, a quanto pare aggiungendo 1 euro è possibile portarsi a casa degli auricolari. Non manca poi un'offerta sul televisore Samsung UE43AU7170/TU7090, che viene proposto a 399 euro (il prezzo "di base" sarebbe di 479 euro sul sito Web di Samsung).

Offerte di Natale valide solo nei negozi Esselunga idonei

In ogni caso, gli sconti sono validi solamente nei negozi Esselunga idonei. Potete approfondire i volantini attualmente attivi negli store più vicini a dove vi trovate mediante il portale ufficiale di Esselunga (potrebbe inoltre interessarvi sfogliare in modo completo il volantino Speciale Multimediale di Esselunga).