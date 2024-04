ESSELUNGA torna ALLA CARICA: GRANDE OFFERTA su APPLE IPHONE 15

In seguito all'offerta Esselunga su PS5 Slim, le proposte in ambito tecnologico dei supermercati della nota catena continuano a tenere banco. È in questo contesto, infatti, che è stato lanciato uno sconto interessante sullo smartphone iPhone 15.

OTTIMA OFFERTA su IPHONE 15 da ESSELUNGA

Il modello da 128GB di iPhone 15 viene adesso venduto a un prezzo pari a 749 euro (anziché i 979 euro del prezzo consigliato indicato sul portale ufficiale di Apple). Si tratta di una proposta che più di qualcuno potrebbe reputare interessante, considerati anche i prezzi degli altri store online.

Ad esempio, al momento in cui scriviamo su Amazon il costo dell'iPhone 15 da 128GB parte da 779 euro. Esselunga, insomma, è tornata ancora una volta a sfidare il mondo e-commerce, proponendo un'offerta tecnologica vantaggiosa che ricordiamo risultare disponibile solamente nei negozi fisici selezionati della catena.

La promozione, attiva a partire dalla giornata del 15 aprile 2024, rimarrà disponibile fino al 24 aprile, così come indicato direttamente sul sito Web ufficiale di Esselunga (che potreste voler consultare per maggiori dettagli).

Se siete, invece, alla ricerca di ulteriori promozioni Tech, potreste reputare interessante consultare la scheda Volantino. Tra le altre proposte che potreste non aspettarvi, c'è il crollo di prezzo di una smartband OPPO da Unieuro.