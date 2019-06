Essential pronta al ritorno. Andy Rubin prepara un nuovo smartphone?

Il papà di Android, Andy Rubin, tramite il proprio account ufficiale Twitter ha lasciato intendere che presto la sua società, Essential, potrebbe svelare un nuovo smartphone. Con ogni probabilità quindi la linea inaugurata con Essential Phone potrebbe ampliarsi ulteriormente.

In risposta ad un utente che chiedeva alla società di annunciare qualcosa, Rubin ha voluto ringraziarlo per i complimenti ricevuti ed ha affermato che "presto faremo un annuncio", senza però svelare molte informazioni sul contenuto e sulle specifiche tecniche di quello che, con ogni probabilità, sarà un nuovo smartphone.

I dettagli sulle specifiche tecniche ovviamente non sono disponibili. Essential Phone è stato annunciato nel corso della Recode Conference del 2017, che è in corso in questi giorni e terminerà nella giornata di domani. Il creatore del sistema operativo mobile più popolare al mondo non è però tra gli speaker annunciati ed appare improbabile ipotizzare un lancio nel breve periodo.

La notizia però sarà sicuramente accolta con piacere dai fan della società americana, che evidentemente non ha messo da parte l'obiettivo ambizioso di ritagliarsi una porzione di mercato nel settore degli smartphone. Qualche mese fa era emersa la notizia che parlava di un taglio del 30% del personale, ma nonostante ciò lo sviluppo è comunque continuato.