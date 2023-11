Sembra esserci una perdita nel nucleo della Terra... dobbiamo preoccuparci?

L'elio sul nostro pianeta è un elemento molto raro, ma un team di scienziati ha fatto una scoperta sorprendente, suggerendo che il nucleo della Terra possa effettivamente avere riserve più grandi di quanto pensassimo. Si è scoperta una perdita del gas che dura da miliardi di anni... ma dobbiamo preoccuparci?

Fortunatamente, nessun problema. L'elio, il secondo elemento più comune nell'universo conosciuto, è estratto da depositi di gas naturale nella crosta terrestre, ma la sua quantità esatta rimane un mistero. La teoria prevalente suggerisce che, poiché non sia completamente scomparso nel corso dei miliardi di anni, deve esserci una fonte sconosciuta che lo rilascia costantemente.

Gli scienziati del California Institute of Technology e del Woods Hole Oceanographic Institution hanno studiato campioni provenienti dai campi di lava delle Isole Baffin in Canada e dell'Islanda, scoprendo concentrazioni sorprendentemente simili di isotopi di elio, il che suggerisce che provengano dalla stessa fonte situata in profondità nel sottosuolo.

La scoperta offre non solo uno sguardo affascinante sui primi giorni del nostro pianeta, ma anche una preziosa opportunità per studiare il nucleo terrestre, estremamente inaccessibile. Prendendo in considerazione la presenza di altri gas nobili come il neon, gli scienziati hanno concluso che questa fonte possa avere origine nel nucleo, risalendo a miliardi di anni fa, quando il pianeta era ancora in fase di formazione attiva.