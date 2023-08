Esseri 'alieni' biologici nascosti dal governo USA? Il SETI dice la sua

Ultimamente è rimbalzata su tutti i giornali la notizia, emanata all'interno del Congresso da un ex militare, del ritrovamento di "esseri biologici" da parte degli USA. Secondo Grusch, il Pentagono avrebbe raccolto astronavi aliene abbattute e corpi, ma un astronomo senior dell'Istituto SETI (che cerca la vita nell'Universo) ha i suoi dubbi.

Stiamo parlando di Seth Shostak. "È una pretesa davvero straordinaria, che chiede prove straordinarie. Ma dove sono le prove?" scrive l'uomo. Se esistesse una prova così convincente, migliaia di scienziati si contenderebbero l'opportunità di studiarla, sostiene l'astronomo.

Invece, Grusch e molti altri credenti affermano che la prova verificabile della vita e della tecnologia extraterrestre sia stata nascosta dal governo per ragioni sconosciute. Fino a quando non vedremo queste prove, però, sarà difficile entusiasmarsi troppo.

L'esperto del SETI (qui un articolo sulla loro ricerca della vita nell'universo) sostiene che, anche se il governo degli Stati Uniti o altri stessero sopprimendo le prove di possibili alieni, i migliaia di satelliti che orbitano attorno alla Terra avrebbero catturato video o foto. Mentre potrebbe effettivamente esistere una cospirazione per coprire le prove di alieni che per qualche motivo continuano a visitare gli Stati Uniti, è difficile capire perché sarebbe ancora in corso.

Nonostante tutto, l'astronomo del SETI è convinto sull'esistenza della vita aliena, ma semplicemente non tornano i conti sul fatto che il governo possa mantenere questa finzione per così tanto tempo.

Voi cosa ne pensate?