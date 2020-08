Gli esseri umani, 200.000 anni fa, dormivano nei letti e utilizzavano 'insetticidi'

Circa 200.000 anni fa le persone utilizzavano strati di erba impilati l'una sopra l'altri per creare aree confortevoli in cui dormire. A scoprire le prove di quanto detto sono stati i ricercatori del South Africa's Border Cave, un noto sito archeologico arroccato su una scogliera tra eSwatini e KwaZulu-Natal in Sud Africa.

Questi letti, costituiti da fasci d'erba della Panicoideae a foglia larga, erano posti vicino al fondo della grotta su strati di cenere. La cenere, infatti, veniva utilizzata per proteggersi dagli insetti durante il sonno. Lo studio è stato condotto da un team multidisciplinare dell'Università del Witwatersrand, dell'Università di Bordeaux, dall'Université Côte d'Azur, dell'Instituto Superior de Estudios Sociales e dal Royal Institute for Cultural Heritage.

"Ipotizziamo che la posa dell'erba sulla cenere sia stata una strategia deliberata, non solo per creare una base isolata e priva di sporco, ma anche per respingere gli insetti striscianti", afferma il professor Lyn Wadley, ricercatore e autore principale dello studio pubblicato sulla rivista Science. "In altre occasioni, la cenere di legno dei camini veniva utilizzata anche come superficie pulita per un nuovo strato di letto".

I vecchi residenti della Border Cave hanno anche acceso fuochi regolarmente, come si è visto dai camini antichi tra i 200.000 e 38.000 anni. "La nostra ricerca mostra che prima di 200.000 anni fa, vicino all'origine della nostra specie, le persone potevano produrre fuoco a volontà e usavano fuoco, cenere e piante medicinali per mantenere i campi puliti e privi di parassiti. Tali strategie avrebbero avuto salute vantaggi che avvantaggiavano queste prime comunità".

Gli esseri umani, in sostanza, amano il letto da circa 200.000 anni.