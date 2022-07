Gli esseri umani bevono latte da molto tempo prima del previsto

Al giorno d'oggi molte persone bevono latte di mucca, ma questa nostra "passione" per la gustosa bevanda sembra essere nata migliaia di anni prima che gli esseri umani sviluppassero il tratto genetico che ci consente di digerirlo.

Si presumeva, che gli esseri umani avessero iniziato a sviluppare la tolleranza al lattosio (nota anche come persistenza della lattasi) perché iniziarono a bere sempre più latte man mano che l'allevamento diventava più prolifica in tutta l'Eurasia. Ciò, tuttavia, sembra non essere vero secondo un nuovo studio pubblicato su Nature.

Così i ricercatori hanno esaminato migliaia di residui di grasso animale trovati su oltre 13.000 frammenti di ceramica provenienti da 554 siti archeologici in tutta Europa. Tracce microscopiche suggeriscono che il consumo umano di latte fosse molto alto nell'Europa neolitica dal 7.000 a.C. circa in poi, molto prima che gli umani fossero in grado di digerirlo.

Il gene che codifica la produzione di lattasi non era comune fino al 1.000 a.C. circa, quasi 4.000 anni dopo essere stato rilevato per la prima volta. "Piuttosto scioccante", ha dichiarato in una conferenza stampa online il professor Mark Thomas, esperto di genetica evolutiva e DNA antico presso l'University College di Londra. "La frequenza della variante genetica che causa la persistenza della lattasi è aumentata inspiegabilmente, quasi rapidamente."

Quindi una domanda sorge spontanea: come e perché il gene per la tolleranza al lattosio è emerso rapidamente in una parte significativa della popolazione in Europa, Asia meridionale, Medio Oriente e Africa? Questa è una domanda a cui gli addetti ai lavori dovranno rispondere con i loro successivi studi!

A proposito, sapete qual è il futuro del latte? Senza lattosio e coltivato in laboratorio!